«Спартак» попросил фанатов соблюдать правила поведения во время игры с «Зенитом»

Московский «Спартак» на официальном сайте обратился к фанатам команды с просьбой соблюдать правила поведения на стадионе и не поддаваться на возможные провокации во время предстоящего домашнего матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Дорогие болельщики «Спартака»! В воскресенье нас ждёт домашняя игра с «Зенитом». Проданы практически все билеты, и команда горит желанием порадовать зрителей ярким, результативным футболом.

Давайте проведём этот матч так, чтобы гордиться друг другом! Болейте за «Спартак» всей душой, но не допускайте оскорблений. Не поддавайтесь на возможные провокации.

Накануне глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил об особом внимании к «Спартаку» в связи с прежними нарушениями регламента со стороны болельщиков. И в случае рецидива КДК может применить к клубу самые серьёзные санкции, вплоть до проведения матча без зрителей. Напомним: в следующей домашней встрече в начале апреля «Спартак» примет ЦСКА.

Красно-белые! Соблюдайте правила поведения на стадионе и помогите команде сделать этот вечер по-настоящему праздничным!» — говорится в сообщении «Спартака».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится 17 марта в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало встречи запланировано на 19:00 мск.

«Зенит», набрав 40 очков, возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, «Спартак» (32) занимает четвёртое место.