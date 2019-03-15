Эрнани: первый раз в жизни играл на позиции левого защитника

Хавбек «Зенита» Эрнани поделился впечатлениями от игры на позиции левого защитника в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом» (1:2). По итогам двух встреч российский клуб вылетел из плей-офф турнира.

«Я вообще первый раз в жизни играл на этой позиции. Понятно, что столкнулся с небольшими сложностями — у меня нет привычки играть левого защитника, но я старался показать лучшее, на что способен.

Удивился ли, когда узнал, на какой позиции сыграю? Мы заранее тренировали игру в такой расстановке. Тренер меня выбрал, и я старался максимально соответствовать его пожеланиям, показывать производительность. Увы, на этот раз мы не смогли победить. Что ж, продолжаем работать. Рассчитываю и дальше выступать. Вероятно, на моей позиции», — сказал Эрнани в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.