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Ковач: Клопп потратил в «Ливерпуле» € 500 млн, для «Баварии» такое невозможно

Ковач: Клопп потратил в «Ливерпуле» € 500 млн, для «Баварии» такое невозможно
Футбол / Лига Европы

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал результат ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:3). Ковач признался, что немецким клубам трудно конкурировать с соперниками из Англии из-за разницы в финансовых возможностях.

«Деньги не всегда побеждают, но Клопп потратил в «Ливерпуле» € 500 млн в течение четырёх последних лет. Хоть мы и являемся лидерами Бундеслиги, но не можем себе позволить таких трат. У английских клубов преимущество.

Теперь нам нужно продолжить запланированную работу, затем готовиться к новому сезону. Но мы не должны лгать себе. Неслучайно, что три немецких клуба проиграли трём английским. Для игроков топ-уровня английская Премьер-лига более привлекательна, чем Бундеслига», — цитирует Ковача Goal.

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