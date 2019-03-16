Сарри рассчитывает, что Игуаин сможет сыграть с «Эвертоном»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что рассчитывает на возвращение в строй форварда Гонсало Игуаина к матчу 31-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном», который состоится в воскресенье, 17 марта.

«Я думаю, что Игуаин сможет сыграть. У него были боли в желудке и жар, но не травма. Поэтому я думаю и надеюсь, что он сможет сыграть», — приводит слова Сарри Metro.

Игуаин не принял участие в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с киевским «Динамо». В этой встрече в составе лондонцев главным действующим лицом стал французский форвард Оливье Жиру, оформивший хет-трик.

«Челси» в 29 турах набрал 57 очков. Лондонский клуб занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. «Эвертон» с 37 набранными очками располагается на 11-й строчке.