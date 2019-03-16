УЕФА открыл дело в отношении «Зенита» после матча с «Вильярреалом» в ЛЕ

УЕФА на своём официальном сайте объявил об открытии дела в отношении «Зенита по итогам матча с мадридским «Вильярреалом» в 1/8 финала Лиги Европы, который состоялся накануне, 15 марта, в Вильярреале на стадионе «Керамика» и завершился победой «жёлтой субмарины» со счётом 2:1.

Российский клуб обвиняется в актах вандализма, совершенных болельщиками питерцев во время матча. Дисциплинарный УЕФА вынесет вердикт по итогам рассмотрения дела 16 мая.

Первая игра, состоявшаяся в Санкт-Петербурге 7 марта, завершилась со счётом 3:1 в пользу испанского клуба. По итогам двух матчей в четвертьфинал Лиги Европы вышел «Вильярреал», а «Зенит» покинул турнир.

В следующем раунде соперником «жёлтой субмарины» станет «Валенсия».