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Кутроне недоволен своим положением в «Милане», на игрока претендуют четыре клуба

Кутроне недоволен своим положением в «Милане», на игрока претендуют четыре клуба
Футбол / Англия

Нападающий «Милана» Патрик Кутроне может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.com.

По словам издания, 21-летний футболист недоволен своим положением в команде и рассматривает возможность перехода в другой клуб. В услугах воспитанника россонери заинтересованы мадридский «Атлетико», «Тоттенхэм Хотспур», дортмундская «Боруссия» и «Торино». Сумма потенциального трансфера оценивается в € 30 млн.

Контракт Кутроне с «Миланом» рассчитан до лета 2023 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 24 матчах итальянской Серии А, записал на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи. В большинстве встреч игрок выходил на замену. «Милан» после 27 туров занимает третье место в турнирной таблице первенства.

Агент: Кутроне интересуются в Испании и Германии, но он хочет играть за «Милан»
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