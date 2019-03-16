Джикия: «Спартаку» надо обязательно обыгрывать «Зенит» и тормозить его в таблице

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия поделился ожиданиями от матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».



«Сейчас нам предстоит важнейшая битва с «Зенитом». Конечно, это принципиальный соперник. Если хотим бороться за самые высокие места (а мы этого хотим), нам нужно обязательно обыгрывать питерцев и тормозить их в таблице. Надо отталкиваться только от своей игры. Бояться мы точно никого не будем — как, правда, и вспоминать победный матч в Катаре. Этот, на «Открытие Арене», будет совсем другим», — приводит слова Джикии официальный сайт «Спартака».



Матч «Спартак» — «Зенит» состоится завтра, 17 марта, на стадионе «Открытие Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

Жиго: думаю, «Спартак» победит «Зенит», а Джикия забьёт со штрафного