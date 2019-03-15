Жиго: думаю, «Спартак» победит «Зенит», а Джикия забьёт со штрафного

Французский защитник «Спартака» Самуэль Жиго поделился мнением о предстоящем домашнем матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом», который состоится 17 марта.



«Я знаю, что «Зенит» – принципиальный соперник для «Спартака» и болельщикам важно, чтобы мы победили в этой игре. Но мы готовимся к этой игре так же, как и к другим командам лиги. Но на самом деле ребята в команде понимают, что предстоит большая игра, и у всех будет запредельная мотивация. К тому же результат очень важен с турнирной точки зрения.



Я думаю, что победит «Спартак». Но повторюсь, что футбол – непредсказуемая вещь. Тем более это дерби двух столиц. Кто забьёт за «Спартак»? Думаю, что мой друг Джика точно положит один со штрафного. У него получился шикарный удар в игре с «Динамо», — цитирует Жиго «Бизнес online».

Жиго: не думаю, что у Дзюбы было желание нанести травму, обид у меня нет