«Атлетик» — «Атлетико»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 20:30

Сегодня, 16 марта, на стадионе «Сан-Мамес» в Бильбао состоится матч 28-го тура испанской Примеры «Атлетик» Бильбао – «Атлетико». Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сантьяго Хайме Латре. В роли его ассистентов выступят Хорхе Буэно Матео и Фернандо Трекако Эскабоса. Резервный рефери – Хуан Пенья Варела.



После 27 туров «Атлетико» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в активе 56 очков и уступая «Барселоне» (63). «Атлетик» (34) — на 11-м месте. С полной таблицей Примеры можно ознакомиться на «Чемпионате».



Прямая видеотрансляция матча «Атлетик» – «Атлетико» на «Чемпионате»