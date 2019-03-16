Бавин: Радимов включил видео о блокаде Ленинграда, и мы вынесли «Спартак-2»

Бывший полузащитник «Зенита» Юрий Бавин, в настоящий момент выступающий за «Урал», рассказал о способах мотивации футболистов, которые использовал главный тренер второй команды сине-бело-голубых Владислав Радимов.



«Включал ли Радимов при нас видео о блокаде Ленинграда на установке? Это было перед «Спартаком-2». Дома вынесли их — 3:0 после этого. Это действительно сработало. Поначалу сидели и не понимали, к чему это. Но через пару минут трогает до глубины души. К тому же я человек сентиментальный.



Кстати, со «Спартаком» всегда играли здорово. Со многими ребятами из этой команды дружил, но на игры против них всегда был особый настрой. Да и премиальные на «Спартак» в «Зените» были повышенные. Знали, если выложимся на 200%, Радимов и Зырянов позвонят руководству и попросят за нас. С Радимовым до сих пор на связи, это мой человек. До сих пор с ним и Гришиным советуюсь по любым вопросам — футбольным, семейным, бытовым», — цитирует Бавина Sport24.

Радимов ответил, хотел бы он в будущем возглавить «Зенит»