Болельщик «Кальяри» скончался на стадионе во время матча с «Фиорентиной»

45-летний болельщик «Кальяри» Даниэле Атцори скончался во время матча 28-го тура итальянской Серии А с «Фиорентиной» (2:1).



Как сообщает Football Italia, в концовке встречи у Атцори произошёл сердечный приступ. На трибуну оперативно прибыли медики, однако им не удалось спасти жизнь мужчины, несмотря на применение дефибриллятора.



Во время оказания помощи болельщику группа фанатов «Фиорентины» начала скандировать в сторону хозяйской трибуны «Просто умри», и это вызвало возмущение собственных товарищей. На 13-й минуте матча трибуны аплодисментами почтили память бывшего защитника «фиалок» Давиде Астори, также скончавшегося от сердечного приступа год назад.



«Фиорентина», набрав 37 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, «Кальяри» (30) — 13-е.

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