Ганский полузащитник Майкл Эссьен, известный по выступлениям за «Челси» и «Реал», стал футболистом «Сабаила», сообщается на официальном сайте азербайджанского клуба.



36-летний хавбек заключил с новым клубом соглашение, рассчитанное на полтора года.



Эссьен начинал карьеру во Франции, в 2003 году дебютировав на взрослом уровне в составе «Бастии». В 2003 году Майкл перебрался в «Лион», откуда спустя два года перешёл в «Челси». В Лондоне ганец провёл девять лет, успев в сезоне-2012/13 поиграть на правах аренды за «Реал». В 2014 году хавбек оказался в «Милане», а в 2015-м – в «Панатинаикосе». Последним клубом игрока был «Персиб Бандунг» из Польши. С 2002 по 2014 год Эссьен вызывался в сборную Ганы.

Эссьен перешёл в азербайджанский клуб «Сабаил» Фото: Официальный сайт ФК «Сабаил»