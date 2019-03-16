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Сарри: «Челси» нужно прибавлять в атаке, нам не хватает движения

Сарри: «Челси» нужно прибавлять в атаке, нам не хватает движения
Футбол / Англия

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри заявил, что лондонскому клубу необходимо прибавить в игре в атаке. В последних семи матчах во всех турнирах лондонцы пропустили лишь два мяча.

«Сейчас наша команда выглядит более стабильно и сбалансированно при игре в обороне. Мы пропускаем меньше мячей, чем раньше. Сейчас важнее всего сохранять стабильность.

У нас сейчас стали более стабильными и результаты. Но нужно ещё улучшить нашу игру, особенно атаку. В некоторых матчах мы здорово играли в атаке, а в некоторых — нет. Теперь нам нужно реализовывать наши идеи.

Пока что «Челси» не удаётся создавать много моментов, как мы того хотим. Причиной этого является нехватка движения. Иногда испытываем проблемы с тем, чтобы завести мяч в чужую штрафную. В этом компоненте нам нужно добавлять», — приводит слова Сарри пресс-служба «Челси».

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