Черевченко: почему не играют новички? Всё идёт нормально, зачем что-то менять?

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Черевченко дал комментарий после победы в домашнем матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги с красноярским «Енисеем» (2:0).

«Результатом однозначно доволен. Что касается игры, то было много технического брака, но футболисты здесь ни при чём. Хочется, чтобы состояние поля было получше. Ребята — молодцы, выдержали, использовали свои шансы.

Мы не разделяем Кубок и чемпионат. Для нас все игры одинаковые. Мы живём от игры к игре, на Кубке не зацикливаемся. Впереди Самара, а потом будем думать о Кубке.

Почему не выходят новички? Пока всё идёт нормально. Зачем что-то менять? Сейчас у нас будет 13 дней перерыва. Посмотрим, кто будет лучше себя показывать на тренировках. У нас играют те, кто на данный момент лучше выглядит», — сказал Черевченко в эфире телеканала «Матч Премьер».