Фернандес вспомнил, как забивал на чемпионате мира. И принёс ЦСКА победу

Как дела у «Урала»
Клуб из Екатеринбурга кошмарно играл на стыке двух частей чемпионата. Впрочем, тут в дело вмешался календарь. 0:2 в Краснодаре, 0:4 в Москве от «Динамо» — это декабрь. 0:1 дома от «Зенита» — это март. В последнем туре екатеринбуржцы сыграли 1:1 в Грозном, причём концовка того матча была очень весёлой.
Как дела у ЦСКА
ЦСКА закончил первую часть чемпионата пятиматчевой беспроигрышной серией, а в первом мартовском туре, после нуля поражений на сборах, неожиданно проиграл. «Арсеналу». Без вариантов.
Потом была крупная победа над «Рубином», но вопросы остались.
Впрочем, кое-какие результаты работы ЦСКА на сборах мы увидели.
Состав
Победный состав после «Рубина» Виктор Гончаренко решил не менять.
Конфуз
Самый интересный момент первого тайма случился на 22-й минуте. Не разобрались между собой Акинфеев и Магнуссон, столкнулись в штрафной, в результате вратарю пришлось оставлять ворота, выбегать за пределы штрафной, и ногой отбивать удар в створ.
Ещё из первого тайма выделим жёлтую того же Магнуссона, из-за которой он простит следующую игру.
Замены
На 54-й минуте Магнуссона, который завёлся и играл нервно (а может и повреждение какое наложилось) сменил Кирилл Набабкин, пропустивший прошлый матч из-за дисквалификации. И через минуту получил предупреждение.
Вторая замена Гончаренко — Арнор Сигурдссон вместо Нисимуры. Японец сначала ворвался в штрафную, но пробил неточно, а затем не поделил мяч с Чаловым. Форварды так и не решили, кто будет бить и мяч потеряли.
Но замены свою роль сыграли, ЦСКА постепенно добавлял. Активно вошёл Сигурдссон, всё более острые пасы стали проходить у Облякова на Чалова.
Последняя замена у ЦСКА была вынужденной, Георгий Щенников хромая покинул поле (опять?) и вместо него вышел Бистрович.
Гол
Но гол пришёл оттуда, откуда его не особо сильно ждали. Как это часто бывает в матчах, где много эмоций и борьбы, всё решил один стандарт. После подачи углового Марио Фернандес вспомнил матч с Хорватией и головой поразил ворота «Урала». Это всего второй гол бразильца ЦСКА в рамках РПЛ!
После гола ЦСКА успокоился и уверенно довёл дело до победы.