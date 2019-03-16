Это всего второй гол бразильца за ЦСКА в РПЛ.

Фернандес вспомнил, как забивал на чемпионате мира. И принёс ЦСКА победу

Как дела у «Урала»

Клуб из Екатеринбурга кошмарно играл на стыке двух частей чемпионата. Впрочем, тут в дело вмешался календарь. 0:2 в Краснодаре, 0:4 в Москве от «Динамо» — это декабрь. 0:1 дома от «Зенита» — это март. В последнем туре екатеринбуржцы сыграли 1:1 в Грозном, причём концовка того матча была очень весёлой.

Странный пенальти в Грозном. Что это было? Зачем Эль-Кабир играет рукой в такой ситуации?

Как дела у ЦСКА

ЦСКА закончил первую часть чемпионата пятиматчевой беспроигрышной серией, а в первом мартовском туре, после нуля поражений на сборах, неожиданно проиграл. «Арсеналу». Без вариантов.

ЦСКА ни разу не проиграл на предсезонке. «Арсенал» это исправил Тула по делу обыграла одного из лидеров чемпионата.

Потом была крупная победа над «Рубином», но вопросы остались.

«Волшебная пилюля» от Гончаренко взбодрила ЦСКА. Даже Нисимура забил Чалов довёл количество голов в РПЛ до двузначного.

Впрочем, кое-какие результаты работы ЦСКА на сборах мы увидели.

ЦСКА в созидании — уже не только Влашич и Фернандес. Команда серьёзно добавляет Вот три игрока, которые это докажут.

Состав

Победный состав после «Рубина» Виктор Гончаренко решил не менять.

Конфуз

Самый интересный момент первого тайма случился на 22-й минуте. Не разобрались между собой Акинфеев и Магнуссон, столкнулись в штрафной, в результате вратарю пришлось оставлять ворота, выбегать за пределы штрафной, и ногой отбивать удар в створ.

Ещё из первого тайма выделим жёлтую того же Магнуссона, из-за которой он простит следующую игру.

Замены

На 54-й минуте Магнуссона, который завёлся и играл нервно (а может и повреждение какое наложилось) сменил Кирилл Набабкин, пропустивший прошлый матч из-за дисквалификации. И через минуту получил предупреждение.

Вторая замена Гончаренко — Арнор Сигурдссон вместо Нисимуры. Японец сначала ворвался в штрафную, но пробил неточно, а затем не поделил мяч с Чаловым. Форварды так и не решили, кто будет бить и мяч потеряли.

Но замены свою роль сыграли, ЦСКА постепенно добавлял. Активно вошёл Сигурдссон, всё более острые пасы стали проходить у Облякова на Чалова.

Последняя замена у ЦСКА была вынужденной, Георгий Щенников хромая покинул поле (опять?) и вместо него вышел Бистрович.

Гол

Но гол пришёл оттуда, откуда его не особо сильно ждали. Как это часто бывает в матчах, где много эмоций и борьбы, всё решил один стандарт. После подачи углового Марио Фернандес вспомнил матч с Хорватией и головой поразил ворота «Урала». Это всего второй гол бразильца ЦСКА в рамках РПЛ!

После гола ЦСКА успокоился и уверенно довёл дело до победы.