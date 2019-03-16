Зидан: мне нравится Куртуа, но хочу, чтобы Навас тоже чувствовал свою значимость

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан после победы в домашнем матче 28-го тура испанской Примеры с «Сельтой» (2:0) сказал, что рассчитывает на всех игроков.

«Мне нравится Тибо Куртуа. Он показал, что является отличным голкипером. Но я хочу, чтобы Кейлор Навас тоже чувствовал свою значимость. Не забуду, что сделал Навас. Он играл меньше и должен выходить на поле.

Никто не должен забывать, чего наши футболисты добились в «Реале». Буду рассчитывать на них всех. И на Куртуа с Серхио Регилоном тоже. Но и Навас, Иско и Марсело — отличные игроки.

У Марсело та же история, что и у Кейлора. Дело не в Куртуа, Регилоне или том, кто уступил место в составе Иско. Я хочу привести в форму всех футболистов», — приводит слова Зидана AS.