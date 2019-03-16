Зидан воскрешает «Реал». Иско и Бэйл забили по голу

Первый матч после возвращения в «Реал» Зинедин Зидан сыграл на «Сантьяго Бернабеу». Начинать работу дома всегда приятнее, нежели на чужой территории. Да и соперник попался удобный для того, чтобы утолить голод на победы. «Сельта» в последних 11 матчах чемпионата Испании потерпела девять поражений при одном выигрыше и одной ничьей.

Кстати пару недель назад галисийцы тоже сменили наставника: отправили в отставку Мигела Кардозу, который в ноябре на первой пресс-конференции в роли главного тренера «Сельты» перепутал свою новую команду с ее принципиальным соперником – «Депортиво», и назначили Франа Эскрибу.

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Если вы не следите за «Реалом», как болельщик, то вас мог удивить состав на игру с «Сельтой». Почему нет в основе Тибо Куртуа, Серхио Регилона, Дани Карвахаля, Каземиро, Лукаса Васкеса и Винисиуса Жуниора: неужели Зидан, едва открыв дверь базы, начал «чистку»? Куртуа и Регилон действительно остались в запасе. Француз доверил место на поле Кейлору Навасу и Марсело, с которыми побеждал в Лиге чемпионов. Каземиро дисквалифицирован, а остальные травмированы. Естественно, особое внимание было к Иско и Гарету Бэйлу, учитывая их ситуацию в Мадриде.

«Забудьте о прошлом – сказал Зидан на первой тренировке. – Мы начинаем с нуля – неважно, в каком положении каждый из вас находился к настоящему моменту. Не имеет значения, что мы сделали до этого. Никому из вас не гарантировано место в составе, и никто не лишился его. Мы должны провести ближайшие месяцы с пользой».

Как ни странно, «Реал» играл очень спокойно, в невысоком темпе. Никакого сумасшедшего давления на ворота «Сельты» с самого начала «Сантьяго Бернабеу» не увидел. Единственный запоминающийся момент в первые полтайма создали гости, когда Марсело не заблокировал кросс слева, а трансферная цель «Барселоны», уругвайский форвард Макси Гомес бил головой без помех. Быть бы голову, если бы не потрясающий сейв Наваса. В этот момент Куртуа, наверное, совсем загрустил на скамейке.

«Реал» в наступлении тоже чаще задействовал левый край Марсело. В середине первого тайма к бразильцу ушёл Бэйл. Зидан решил экспериментировать по ходу игры, поменяв флангами валлийца с Марко Асенсио. После этого у хозяев наконец-то появились моменты. До перерыва Бэйл успел пробить с лёта в перекладину и послать мяч в сетку. Однако судья Хуан Мунуэра справедливо отменил взятие ворот, показав жёлтую карточку Гарету. Валлиец, забивая гол, двинул локтем в лицо оппоненту.

По статистике в первом тайме единственный удар «Реала» в створ нанёс Марсело. Старательный Бэйл стал лучшим в команде по… отборам (три). Иско, получивший роль «свободного художника» на позиции под нападающим, пробил дважды и сделал два паса под удар, но в целом не впечатлял.

Только во втором тайм «Реал» стал по-настоящему взвинчивать темп, создавая давление через фланги. Быстро заработал четыре угловых, тогда как до перерыва их набралось лишь три. Как раз после «стандарта» на 56-й минуте Лука Модрич забил ударом с подбора из-за штрафной. Но и этот гол «сливочных» судья не засчитал, поскольку Рафаэль Варан находился в офсайде и мешал голкиперу Рубену.

Тем не менее на исходе часа игры «Реал» всё-таки забил первый мяч при Зидане. Автором его стал Иско, которого тренер уже готовился заменить на Дани Себальоса. Этот гол, прежде всего, сделал своим шикарным проходом Асенсио.

Забавно, что судья опять имел основания отменить взятие ворот, поскольку Карим Бензема в момент передачи Асенсио, возможно, чуть-чуть залез в офсайд. Но теперь система VAR не разочаровала Зизу.

«Сельта» сдулась, а «Реал» доминировал на всех участках поля. Бэйл с Марсело, в конце концов, были вознаграждены за то, что провели матч с такой мотивацией, словно они выходили на финал Лиги чемпионов. Валлиец забил второй гол с правой ноги, а ассистировал ему именно бразилец. У Бэйла в результате три удара (два в створ), один ключевой пас и оценка 7,77 от Whoscored. У Марсело один удар, два ключевых паса и лучшая оценка в команде – 7,88.

Для Зидана матч с «Сельтой» стал 150-м во главе «Реала». Возвращение француза на «Сантьяго Бернабеу» получилось успешным, пусть и не ярким. «Сливочные» как минимум на два часа сократили отставание от «Атлетико» до двух очков.