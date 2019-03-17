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Щенсны: у Аршавина наисмешнейший смех!

Фото: Jamie McDonald/Getty Images
Щенсны: у Аршавина наисмешнейший смех!
Футбол / Англия

Голкипер «Ювентуса» Войцех Щенсны охарактеризовал бывших партнёров по лондонскому «Арсеналу». В интервью польским журналистам для YouTube-канала Foot Truck Щенсны рассказал, чем ему запомнились бывшие партнёры. Например, голкипер сообщил, что российский футболист Андрей Аршавин запомнился ему заразительным смехом.

«Аршавин — очень смешной парень! У него был наисмешнейший смех из всех людей, которых я когда-либо встречал. Когда он присоединился к нам, мы постоянно на тренировках играли в небольшие игры. И мы постоянно с ним говорили: «Вау! Мы выиграем в этом году АПЛ!». Но мы не выиграли», — сказал Щенсны.

Аршавин выступал за «Арсенал» с 2009 по 2013 годы. За это время он принял участие более чем в 100 матчах во всех турнирах и забил 23 мяча.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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