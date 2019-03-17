Удаление и пять голов — в видеообзоре матча «Хераклес» — «Витесс»

В матче 26-го тура нидерландской Эредивизии «Хераклес» принимал «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. Встреча прошла в Алмело на стадионе «Полман» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Первый гол на 5-й минуте забил нападающий «Хераклеса» Адриан Далмау. Спустя две минуты хавбек «Витесса» Наварон Фор сравнял счёт. В середине первого тайма Далмау снова вывел хозяев вперёд. На 38-й минуте с поля был удалён защитник «Витесса» Макс Кларк. Перед свистком на перерыв хавбек гостей Матуш Беро реализовал пенальти. Победу «Хераклесу» принёс защитник Дарио Ван ден Бёйс, отправивший мяч в ворота соперника на 61-й минуте.

«Витесс», набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, «Хераклес» (39) — седьмое.