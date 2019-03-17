Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Милан» — «Интер». 17 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сульшер — о поражении от «Вулверхэмптона»: «МЮ» провёл худший матч

Сульшер — о поражении от «Вулверхэмптона»: «МЮ» провёл худший матч
Футбол / Англия

Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал поражение со счётом 1:2 в матче 1/4 финала Кубка Англии с «Вулверхэмптоном».

«В начале игры мы действовали слишком медленно, что помогло сопернику. Разочарован, что мы владели мячом не лучшим образом и играли недостаточно быстро.

Думаю, нам не хватило качества в атакующей трети и комбинационного футбола. У нас было солидное преимущество по владению в первой половине, но в этом нет смысла, если теряешь мяч и получаешь в ответ контратаки.

«МЮ» провёл отличный отрезок, а теперь потерпел два поражения подряд. В матче с «Арсеналом» мы просто не смогли забить, а сегодня играли плохо. Это был худший матч», — приводит слова Сульшера BBC.

Не всегда Сульшеру везёт. «Манчестер Юнайтед» вылетел из Кубка
Это второе поражение команды подряд после триумфа в Париже.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент