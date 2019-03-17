«Дженоа» — «Ювентус»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:30

Сегодня, 17 марта, на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе состоится матч 28-го тура итальянской Серии А «Дженоа» — «Ювентус». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. «Чемпионат» проведёт прямую видеотрансляцию матча.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Марко Ди Белло. В роли его ассистентов выступят Сальваторе Лонго и Антонио Санторо. Резервный рефери – Юан Лука Сакки.



Туринский «Ювентус» набрал 75 очков в 27 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Дженоа» (30) располагается на 14-м месте в таблице чемпионата Италии. В тройку лидеров соревнования также входят «Наполи» (57) и «Милан» (51).



Прямая видеотрансляция матча «Дженоа» — «Ювентус» на «Чемпионате»