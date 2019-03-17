«Уфа» — «Ахмат»: стали известны составы команд

Тренерские штабы «Уфы» и «Ахмата» определились с составами на матч 20-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Уфа»: Беленов, Аликин, Живоглядов, Йокич, Неделчару, Кротов, Ванек, Карп, Тилль, Сысуев, Бизяк.

Запасные: Шафинский, Акмурзин, Сухов, Пуцко, Круговой, Табидзе, Засеев, Алиев, Безденежных, Пауревич, Салатич, Вомбергар.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Родолфо, Плиев, Семёнов, Мохаммади Кешмази, Швец, Раванелли, Исмаэл Силва, Шиманьски, Балай.

Запасные: Гудиев, Мусалов, Иванов, Бериша, Садулаев, Митришев, Вье Аблае.

Матч «Уфа» — «Ахмат» состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник» сегодня, 17 марта, и начнётся в 14:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ахмат», набрав 24 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата России, «Уфа» (16) — 15-е.