Червиченко: наказывать Погребняка за своё мнение — глупо и недемократично

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова нападающего «Урала» Павла Погребняка о темнокожих игроках в сборной России.

«Каждый человек имеет право на своё мнение и свободу его выражать. Если у человека оно есть, то почему он должен молчать? Если он молчит, то, получается, у нас нет демократии? Это значит, что права темнокожих защищены больше, чем свобода мысли коренного населения России? Это уже бред!»

То, что Паша проявил некоторые элементы, близкие к националистическим взглядам… Ну слушайте, у нас в соседней стране 50% населения проповедуют такие взгляды и ничего, живы-здоровы. Наверное, большинство людей скажут, что он не прав, но это будет их мнение. Но наказывать человека за то, что он открыто высказывает своё мнение, неправильно.

Мне тоже смешно, когда темнокожие выступают за сборную Германии. Ещё 80 лет назад не только темнокожих, но и цыган с евреями уничтожали, а теперь у них чернокожие ребята в сборной играют, хотя они никакого отношения к арийской расе не имеют. Да и особо колоний, насколько мне известно, у Германии не было.

Понятно, когда Франция раздала паспорта половине Африки, то она стала наполовину чёрная. Меня Ари в сборной не раздражает, если он приносит пользу сборной. Но наказывать человека за своё мнение — глупо и недемократично», — приводит слова Червиченко сайт телеканала «360».