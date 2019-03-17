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«Ювентус» потерпел первое поражение в Серии А, уступив «Дженоа» на выезде

«Ювентус» потерпел первое поражение в Серии А, уступив «Дженоа» на выезде
Футбол / Италия

В матче 28-го тура итальянской Серии А «Дженоа» принимал туринский «Ювентус». Встреча команд состоялась на стадионе «Луиджи Феррарис» в Генуе и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 72-й минуте полузащитник «Дженоа» Стефано Стураро открыл счёт в матче. Через 9 минут преимущество хозяев в счёте укрепил македонский нападающий Горан Пандев. Напомним, эту встречу по решению тренерского штаба пропускал форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Дженоа» набрал 33 очка и поднялся на 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Туринский «Ювентус» (75) располагается на 1-м месте в таблице чемпионата Италии. В тройку лидеров чемпионата также входят «Наполи» (57) и «Милан» (51).

Италия - Серия А. 28-й тур
17 марта 2019, воскресенье. 14:30 МСК
Дженоа
Генуя
2 : 0
Ювентус
Турин
1:0 – Стураро – 72, 2:0 – Пандев – 81
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