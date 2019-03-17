Сёмин: матч покажет, есть ли у Смолова особый настрой на «Краснодар»

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин дал комментарий перед домашним матчем 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Баринов — это основной футболист, и он у нас постоянно играет. Выбора особенного не вижу. Травму получил Денисов, поэтому он сегодня не играет. Играем в атаку или в оборону? Мы играем в баланс. Будет баланс — будет результат, не будет баланса — не будет результата.

Есть ли особый настрой у Смолова на бывшую команду? Матч покажет. Мы надеемся, он хорошо сыграет. Тем более у него неплохие кондиции.

Есть ли у нас прогресс по отношению к первому кругу? Мы и в отдельных матчах первого круга неплохо выглядели. Я бы сказал, что есть определённая стабильность — в составе, в физическом состоянии», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Матч Премьер».