Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Бетис» — «Барселона». 17 марта. Смотреть онлайн
Начало прямой трансляции
22:35 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Сёмин: матч покажет, есть ли у Смолова особый настрой на «Краснодар»

Сёмин: матч покажет, есть ли у Смолова особый настрой на «Краснодар»
Футбол / РПЛ

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин дал комментарий перед домашним матчем 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Баринов — это основной футболист, и он у нас постоянно играет. Выбора особенного не вижу. Травму получил Денисов, поэтому он сегодня не играет. Играем в атаку или в оборону? Мы играем в баланс. Будет баланс — будет результат, не будет баланса — не будет результата.

Есть ли особый настрой у Смолова на бывшую команду? Матч покажет. Мы надеемся, он хорошо сыграет. Тем более у него неплохие кондиции.

Есть ли у нас прогресс по отношению к первому кругу? Мы и в отдельных матчах первого круга неплохо выглядели. Я бы сказал, что есть определённая стабильность — в составе, в физическом состоянии», — сказал Сёмин в эфире телеканала «Матч Премьер».

О чём жалеет Фёдор Смолов. Нападающий дал откровенное интервью
Некоторые ответы вас наверняка удивят.
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент