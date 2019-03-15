О чём жалеет Фёдор Смолов. Нападающий дал откровенное интервью

Фёдор Смолов нечасто даёт интервью, а интервью «за жизнь» — ещё реже. Для пресс-службы «Локомотива» нападающий сделал исключение, ответив на полсотни вопросов не о футболе. Мы выбрали самые любопытные фрагменты публикации.

Лучшая книга



— Как тут оценивать, если я не прочитал и одной сотой? Книг же очень много! Из того, что я прочитал, пожалуй, Айн Рэнд — «Источник». Книга, которая на меня повлияла.



Лучший фильм



— Вообще, я люблю психологические триллеры. Но такие фильмы редко дают пищу для размышлений. Помню, в раннем детстве посмотрел «Однажды в Америке». Этот фильм наложил большой отпечаток, заставил задуматься об отношении к дружбе.

Время на сборы



— Ставлю будильник за полчаса до выхода, но учитываю, что могу еще немного поваляться. В среднем 15-20 минут хватает.

Смолов вернулся в сборную России. Главные новости заявки Черчесова Плюс несколько новых игроков, которых давно ждали в команде.

Три качества, которые хочется в себе изменить?



— Хотел бы быть менее эмоциональным – сейчас работаю над этим. Второе – больше терпения. И побороть лень.



Три главных человеческих качества



— Добрый, весёлый, отзывчивый.



Человек, который сильнее всего впечатлил при встрече



— Сулейман Керимов. Меня поразил масштаб его личности. Человек, добившийся таких высот, с такими возможностями, общается с тобой на равных, что ты не чувствуешь дистанцию между вами. Это очень круто.



Историческая личность, с которой хотел бы поужинать



— Пётр I. Пообщались бы с ним про «окно в Европу».

Самые приятные воспоминания из детства



— Их два. Первое – как в детстве бабушка водила меня на тренировки. А после мы заходили в ларек недалеко от дома, и она покупала мне какую-нибудь сладость.



Второе – это поле в Саратове. Оно было ужасным, почти без травы. Летом, когда стояла жара, поле покрывалось слоем пыли. Ты бежишь по нему – и прям песчаные столбы поднимаются! А после тренировки или игры проводишь языком по зубам – и чувствуешь этот слой пыли… Это было так круто!



Главный родительский совет



— Папа всегда говорил мне две вещи: «Лучше быть, чем казаться» и «Бытие определяет сознание».



О чём жалеет



— Об одном решении: уехать из Голландии обратно в «Динамо». У меня была возможность остаться до конца сезона в «Фейеноорде», но я решил вернуться в Россию на полгода раньше. В 20 лет одному за границей тяжело. Допускаю, что если бы остался, моя карьера сложилась бы иначе.



Самый необычный подарок на день рождения



— Звезда на небе. Да-да, есть сертификат, подтверждающий существование звезды имени Федора Смолова.



Федерер



— Он легенда! Недавно выиграл сотый турнир в карьере. В таком возрасте и в такой форме – это же нечто! Он был первой ракеткой мира. На мой взгляд, Роджер – самый техничный теннисист. Посмотрите, как он играет, как ведет себя на корте. Настоящий джентльмен: никогда не ругается, не оспаривает решения судьи.

«Агент общался с «Реалом». Собчак взяла интервью у Смолова Форвард «Локо» рассказал, зачем бил «паненкой», завидует ли он Дзюбе и почему уехал с места ДТП.

Кого из артистов хотел бы пригласить на «РЖД Арену»



— Мне, кстати, очень нравится, кого приглашают выступать! На «Крыльях» была Чичерина – я даже наушники не надевал, когда по традиции вышли на осмотр поля перед игрой. Подпевал ей, многие песни знаю. Круто было бы позвать Земфиру, «Наутилус», «Сплин», «Би-2»… Жаль, «Король и шут» не позовешь. В общем, я за рок!