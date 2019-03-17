Аллегри: поражение в матче с «Дженоа» может быть полезно для «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал поражение своей команды в матче 28-го тура чемпионата Италии с «Дженом» (0:2).

«Я ожидал другого футбола от „Ювентуса“. Мы не показали хорошей игры, допустили некоторые ошибки, а затем пропустили гол из ниоткуда.

Как и в случае поражения в Кубке Италии в матче с «Аталантой», мы выбрали правильную игру для поражения, как раз перед перерывом на матчи сборных. Теперь у нас есть время переключиться и отдохнуть.

Безусловно, те усилия, которые мы приложили в матче с «Атлетико» в Лиге чемпионов, отразились на нас сегодня. Поражение может быть полезно для нас", — приводит слова Аллегри Football Italia со ссылкой на Sky Italia.

Напомним, что это поражение стало первым для «Ювентуса» в нынешнем сезоне в Серии А.