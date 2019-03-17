Мойес сравнил VAR с брекзитом

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» и «Эвертона» Дэвид Мойес сравнил видеоповторы в футболе с брекзитом — процессом выхода Великобритании из Европейского союза.

«Не думаю, что все в Великобритании убеждены в пользе VAR. Мне кажется, что в случае с VAR решения принимаются слишком долго. И не уверен, что мы бываем убеждены в правильности этого.

Когда видны ошибки, легко сказать, что нужно начать использовать VAR для принятия правильных решений. Но даже с VAR бывает много ошибок или ситуаций, в которых остаются сомнения. Я бы сравнил всё это с брекзитом», — сказал Мойес в эфире BeIN Sports.

Видеоповторы будут использоваться в английской Премьер-лиге со следующего сезона. VAR применяется в Кубке Англии, но система работает лишь на стадионах клубов АПЛ.