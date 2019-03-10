Ребров: я выступаю за VAR, но ввёл бы лимит, как в теннисе

Голкипер «Спартака» Артём Ребров перед матчем 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» признался, что поддерживает введение системы видеоповторов в российском футболе.

«Я выступаю за систему VAR. Единственное, я бы, наверное, ввёл лимит, чтобы было несколько попыток для просмотра. Если попытка правильная, то даётся новая. То есть взять это из тенниса», — сказал Ребров в эфире «Матч Премьер».

Ранее «Зенит» одержал победу в матче 19-го тура РПЛ с «Уфой». «Зенит» занимает первую строчку в турнирной таблице, набрав 40 очков. «Спартак» с 29 очками занимает четвёртое место, но москвичи провели на матч меньше.