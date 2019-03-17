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«Лацио» разгромил «Парму» в Серии А

«Лацио» разгромил «Парму» в Серии А
Футбол / Италия

В матче 28-го тура чемпионата Италии «Лацио» разгромил «Парму» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Лука Банти.

Счёт на 22-й минуте открыл Адам Марушич, которому ассистировал Сергей Милинкович-Савич. Через несколько минут преимущество римлян удвоил Луис Альберто, реализовавший пенальти. На 38-й минуте Альберто довёл счёт до крупного. Перед самым свистком на перерыв четвёртый гол забил Сенад Лулич. Во втором тайме гол престижа забил Маттиа Спрокати.

«Лацио», набрав 45 очков, остался на шестом месте в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Парма» (33) по-прежнему занимает 11-е место.

В других матчах «Аталанта» сыграла вничью с «Кьево» (1:1), «Эмполи» обыграл «Фрозиноне» (2:1).

Италия - Серия А. 28-й тур
17 марта 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Лацио
Рим
4 : 1
Парма
Парма
1:0 – Марушич – 22, 2:0 – Альберто – 26 (пен), 3:0 – Альберто – 38, 4:0 – Лулич – 44, 4:1 – Спрокати – 77
Италия - Серия А. 28-й тур
17 марта 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Аталанта
Бергамо
1 : 1
Кьево
Верона
0:1 – Меджорини – 32, 1:1 – Иличич – 55
Италия - Серия А. 28-й тур
17 марта 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Эмполи
Эмполи
2 : 1
Фрозиноне
Фрозиноне
1:0 – Капуто – 20 (пен), 2:0 – Паяч – 38, 2:1 – Вальцания – 70
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