«Лацио» разгромил «Парму» в Серии А

В матче 28-го тура чемпионата Италии «Лацио» разгромил «Парму» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Риме на стадионе «Олимпико». Обслуживал матч арбитр Лука Банти.

Счёт на 22-й минуте открыл Адам Марушич, которому ассистировал Сергей Милинкович-Савич. Через несколько минут преимущество римлян удвоил Луис Альберто, реализовавший пенальти. На 38-й минуте Альберто довёл счёт до крупного. Перед самым свистком на перерыв четвёртый гол забил Сенад Лулич. Во втором тайме гол престижа забил Маттиа Спрокати.

«Лацио», набрав 45 очков, остался на шестом месте в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Парма» (33) по-прежнему занимает 11-е место.

В других матчах «Аталанта» сыграла вничью с «Кьево» (1:1), «Эмполи» обыграл «Фрозиноне» (2:1).