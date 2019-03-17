Скопинцев: на игре «Краснодара» сказалась усталость

Полузащитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1).

«Усталость сказалась, играть через два дня на третий после еврокубков непросто. Это повлияло на физическое и чуть-чуть на моральное состояние. Но за всех сказать не могу. Думаю, сейчас мы сосредоточимся на чемпионате и займём хорошее место.

На матче мы отталкивались от своего физического состояния. Думаю, что мы хорошо комбинировали, но это футбол — что-то получается, что-то нет.

Пенальти? Я не тот человек, который должен комментировать судейство, так что воздержусь.

Результат, я думаю, больше ничейный, тем более самый острый момент был вначале. Футбольный бог так распорядился, в следующий раз выиграем», — передаёт слова Скопинцева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.