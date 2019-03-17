Ракицкий: в матче со «Спартаком» кто бы пропустил второй гол, тот бы и проиграл

Защитник «Зенита» Ярослав Ракицкий прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1)

«Сегодня на первый план выходила борьба. В принципе, игра сегодня была равная, у обеих команд были моменты. Все хотели выиграть, борьба сумасшедшая, особенно в последние минут 20. Моё первое дерби мне понравилось.

Превосходили ли мы «Спартак» в чём-то? Моментами всё было. Забей Ригони или кто-то из спартаковцев… То есть мы играли на встречных курсах, до ошибки. Кто бы пропустил второй гол, тот и проиграл бы.

Это дерби, и мы не смотрели на турнирную таблицу. Играли чисто на победу и до конца верили, что выиграем. В принципе, 1:1 по турнирной таблице нас устраивает.

Хочу сказать большое спасибо нашим болельщикам. Их поддержка была сумасшедшей. Мы бились за них и за город.

Физически, в принципе, нормально себя чувствовали. Было два дня, перелёт. Всё хорошо.

Комфортно ли иметь пятиочковый отрыв? Ещё играть и играть. Будем играть в каждом матче на победу. Нам надо три очка в каждой игре», — сказал Ракицкий в эфире «Матч Премьер».