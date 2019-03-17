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Голкипер «Наполи» Оспина потерял сознание на поле в матче с «Удинезе»

Голкипер «Наполи» Оспина потерял сознание на поле в матче с «Удинезе»
Футбол / Италия

Во время матча 28-го тура итальянской Серии А «Наполи» — «Удинезе» (4:2) голкиперу хозяев Давиду Оспине стало плохо. В концовке первого тайма футболист потерял сознание прямо на поле, после чего его заменил Алекс Мерет.

Оспину сразу отвезли в больницу, где голкипер прошёл обследование. Возможно, потеря сознания голкипера стала следствием столкновения в начале матча с форвардом гостей Игнасио Пуссетто. Нападающий пытался дотянуться до мяча, но столкнулся с Оспиной. После этого голкиперу оказывали помощь.

Запись можно посмотреть в «твиттере» The Mirror

В настоящее время жизни Оспины ничего не угрожает, но голкипер останется до утра в больнице, сообщила пресс-служба «Наполи».

Оспина перешёл в «Наполи» из «Арсенала» на правах аренды. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах Серии А.

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