«Наполи» в результативном матче обыграл «Удинезе»

В матче 28-го тура чемпионата Италии «Наполи» победил «Удинезе» со счётом 4:2. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Обслуживал матч арбитр Паоло Валери.

Счёт на 17-й минуте открыл Амин Юнес с передачи Дриса Мертенса. На 26-й минуте преимущество хозяев увеличил Хосе Кальехон с паса Мертенса. Гости сумели отыграться в течение 10 минут. Сначала Кевин Ласанья сократил разрыв в счёте. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Секо Фофана. Затем отличился сам Фофана с паса Ходде тер Авеста.

Во втором тайме хозяев вывел вперёд Аркадиуш Милик с передачи Кальехона. Точку в матче поставил Мертенс, которому ассистировал Аллан.

«Наполи», набрав 60 очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» (25) остался на 16-м месте.