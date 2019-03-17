Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Бетис» — «Барселона». 17 марта. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Наполи» в результативном матче обыграл «Удинезе»

«Наполи» в результативном матче обыграл «Удинезе»
Футбол / Италия

В матче 28-го тура чемпионата Италии «Наполи» победил «Удинезе» со счётом 4:2. Встреча состоялась в Неаполе на стадионе «Сан-Паоло». Обслуживал матч арбитр Паоло Валери.

Счёт на 17-й минуте открыл Амин Юнес с передачи Дриса Мертенса. На 26-й минуте преимущество хозяев увеличил Хосе Кальехон с паса Мертенса. Гости сумели отыграться в течение 10 минут. Сначала Кевин Ласанья сократил разрыв в счёте. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Секо Фофана. Затем отличился сам Фофана с паса Ходде тер Авеста.

Во втором тайме хозяев вывел вперёд Аркадиуш Милик с передачи Кальехона. Точку в матче поставил Мертенс, которому ассистировал Аллан.

«Наполи», набрав 60 очков, по-прежнему занимает второе место в турнирной таблице Серии А. «Удинезе» (25) остался на 16-м месте.

Италия - Серия А. 28-й тур
17 марта 2019, воскресенье. 20:00 МСК
Наполи
Неаполь
4 : 2
Удинезе
Удине
1:0 – Юнес – 17, 2:0 – Кальехон – 26, 2:1 – Ласанья – 30, 2:2 – Фофана – 36, 3:2 – Милик – 57, 4:2 – Мертенс – 69
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент