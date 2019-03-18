Ригони: судья сказал, что был офсайд, но мяч никого не коснулся

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал результат матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:1). Ригони также прокомментировал решение судьи не засчитывать мяч, забитый в ворота «Спартака» во втором тайме.

«В моменте с отмененным голом арбитр сказал, что был офсайд, но мяч никого не коснулся. Момент очень спорный. Сегодня мы потеряли два очка, потому что приехали сюда, чтобы победить. Но таков футбол — игра была очень тяжёлой, борьба шла все 90 минут.

Я стараюсь использовать любую возможность оправдать доверие тренера — надеюсь, они будут появляться и впредь, и я продолжу помогать команде. Нам сейчас нужно идти от игры к игре и набирать очки, чтобы сохранить преимущество и достичь главной цели — победы в чемпионате», — передаёт слова Ригони корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.