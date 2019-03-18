Бубнов: не сказал бы, что «Зенит» наиграл на победу

Бывший защитник «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о центральном матче 20-го тура, в котором москвичи сыграли вничью с «Зенитом» (1:1).

«В целом получился матч равных соперников, которые с первых минут действовали на встречных курсах и выдерживали высокий темп. Удивительно, что с этим справился «Зенит», несмотря на тяжёлую игру в Испании и перелёт. Более того, у гостей во втором тайме был стопроцентный голевой момент — хозяева такой же создать не смогли. В то же время не сказал бы, что петербуржцы наиграли на победу, ведь по возможностям забить ни у кого преимущества не наблюдалось.

Безусловно, бросилось в глаза большое количество нарушений и карточек. Игра получилась контактной, так как обе команды активно использовали высокий прессинг, что привело к многочисленным столкновениям. Хотя встречу грубой не назвал бы, да и претензий к судье особо не было. Что касается Смольникова, которому можно было показать вторую карточку за удар сзади по ногам, то этот эпизод всё же на усмотрение арбитра. Не думаю, что работой судейской бригады кто-то остался недоволен.

Ничья получилась в пользу «Зенита», который приехал в Москву в непростой ситуации и неоптимальных кондициях. Такой результат позволяет петербуржцам сохранить солидный отрыв от преследователей. «Краснодар» проиграл и вовсе отдалился, а ЦСКА ещё только приближается к команде Сергея Семака. Так что исходя из турнирной ситуации, ничейный результат больше устраивал «Зенит», нежели «Спартак», — цитирует Бубнова Sportbox.