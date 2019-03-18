Гончаренко: почти наверняка выкупим трансфер Дивеева

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Уралом» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ рассказал о дальнейшей судьбе защитника Игоря Дивеева, выступаюшего за москвичей по арендному соглашению.

«Пока не знаю, сможет ли он сыграть в следующем туре против «Уфы». Зато могу сказать, что почти наверняка мы будем выкупать его трансфер», — цитирует белорусского специалиста Rusfootball.info.

За «армейцев» Дивеев провёл две игры в текущем сезоне, обе – в основном составе. Также он отметился двумя жёлтыми карточками. В составе «Уфы» защитник сыграл два матча.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков. От лидирующего «Зенита» москвичи отстают на пять баллов. В 21-м туре «армейцы» дома сыграют с «Уфой». Встреча состоится 31 марта.