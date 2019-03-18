Черчесов: Зобнин получил перелом сустава кисти во время матча с «Зенитом»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о травме полузащитника Романа Зобнина, полученной во время матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» – «Зенит» (1:1).



«Успел ли я посмотреть вчерашние центральные матчи РПЛ? Естественно, я посмотрел их, впечатления остались нормальные. Главное, что все приехали, но не все здоровы – у Зобнина перелом сустава кисти, сделаем лангетку и будем смотреть, как это выглядит.



У Облякова была недавно такая ситуация, он играл с лангеткой. Зобнин во время игры это даже не заметил, понял, что что-то не то, сегодня утром. Предварительных заключений, сыграет он или нет, делать не будем. Рома – боец, мы это знаем, дадим ему возможность самому принять решение», — передаёт слова Черчесова корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.