Уткин намекнул, что Черчесов может влиять на игроков через своего агента

Известный видеоблогер Василий Уткин поделился подробностями конфликта между «Краснодаром» и нападающим Иваном Игнатьевым, а также выразил мнение, что главный тренер сборной России Станислав Черчесов может влиять на футболистов через своего агента Алана Агузарова.



«Совершенно очевидно, что даже Игнатьев, у которого возникают проблемы с режимом, как только отвернутся старшие, не стал бы конфликтовать с клубом, разорвав отношения с агентом и не примкнув к какому-то другому берегу. Всё чаще и чаще говорят, что за этой историей стоит Алан Агузаров. Его имя в деле Игнатьева вы ещё услышите.



Мы же уже услышали его имя в деле Александра Ташаева. Тогда отец молодого футболиста выбирал агента, который поведёт его по жизни. Они вели переговоры с известным агентством, которое многих вывело наверх за руку. И в самый последний момент отец Ташаева сказал переговорщикам: «Понимаете, мы очень хотели бы иметь с вами дело, но нам посоветовали Агузарова. И мы склоняемся к этому варианту, потому что, знаете, уж очень хорошо посоветовали. Спустя дней 10 Ташаев в команде, где были Вальбуэна и Кураньи, стал регулярно выходить на замену. Потом была история перехода Ташаева в «Спартак», которая сопровождалась постоянными вызовами в сборную, но на чемпионат мира он не поехал. Ну а чего ж ехать, если продано?



Рассказывают, что Антону Швецу тоже очень настоятельно посоветовали: «Знаешь, будет очень неплохо, если ты заинтересуешься Аланом Агузаровым и доверишь ему ведение своих дел».



У Агузарова нет специфических футбольных связей, он вообще не очень футбольный человек. Он просто очень давно ведёт дела Станислава Черчесова. И если мы просто проанализируем ситуацию, то всё то, чего нет у Агузарова, а именно: футбольный бэкграунд, связь и, самое главное, возможность разговаривать с футболистами в закрытой комнате один на один и с предложением разнообразных бонусов – всё это есть у клиента Агузарова – Черчесова. И больше никаких таких контактов у Агузарова нет.



Утверждаю ли я, что Черчесов под номинантом Агузаровым открыл собственное футбольное агентство? Ну, конечно же, я этого не утверждаю. Но не думать об этом просто невозможно», — сказал Уткин в видеоролике на своём канале в YouTube.

Иван-дурак и серые волки. Сказка о русском футболе и золотой клетке Посвящается детям лимита и их хозяевам.