Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий подвёл итоги матча 26-го тура нидерландской Эредивизии с «Хераклесом» (2:3).
«Нам пришлось больше часа играть без одного футболиста, однако мы продолжали наступать и создавать моменты. Конечно, при этом мы допустили много ошибок и не реализовали свои моменты. А шансы мы имели как в первом, так и во втором тайме.
Пропустили гол после первой атаки соперника. А красная карточка стала переломным моментом встречи. „Витесс“ продолжал биться, но этого оказалось недостаточно для победы. Не могу сказать, что мы были лучшими на поле в этом матче. Но мы старались демонстрировать хороший футбол. Я удовлетворён матчем с „Хераклесом“, учитывая, что мы провели большую часть игры в меньшинстве», — приводит слова Слуцкого NOS.
Слуцкий: «Витесс» старался демонстрировать хороший футбол в матче с «Хераклесом»