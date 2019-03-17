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«Витесс» Слуцкого потерпел поражение в матче с «Хераклесом»

«Витесс» Слуцкого потерпел поражение в матче с «Хераклесом»
Футбол / Прочие турниры

В матче 26-го тура нидерландской Эредивизии «Хераклес» принимал «Витесс», который возглавляет российский специалист Леонид Слуцкий. Встреча прошла в Алмело на стадионе «Полман» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

Первый гол на 5-й минуте забил нападающий «Хераклеса» Адриан Далмау. Спустя две минуты хавбек «Витесса» Наварон Фор сравнял счёт. В середине первого тайма Далмау снова вывел хозяев вперёд. На 38-й минуте с поля был удалён защитник «Витесса» Макс Кларк. Перед свистком на перерыв хавбек гостей Матуш Беро реализовал пенальти. Победу «Хераклесу» принёс защитник Дарио Ван ден Бёйс, отправивший мяч в ворота соперника на 61-й минуте.

«Витесс», набрав 40 очков, занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Нидерландов, «Хераклес» (39) — седьмое.

Нидерланды - Эредивизия. 26-й тур
16 марта 2019, суббота. 22:45 МСК
Хераклес
Алмело
3 : 2
Витесс
Арнем
1:0 – Далмау – 5, 1:1 – Фор – 7, 2:1 – Далмау – 26, 2:2 – Беро – 45+3 (пен), 3:2 – Ван ден Бёйс – 61
Удаления: нет – Кларк, 38
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