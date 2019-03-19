Защитник «Урала»: когда с БАТЭ услышал гимн ЛЧ — это был просто космос

Защитник «Урала» Денис Поляков поделился воспоминаниями о выступлении в составе БАТЭ в Лиге чемпионов, в частности о встречах с «Арсеналом».

«Немало таких стадионов, на которых близко расположены трибуны. В Англии „Эмирейтс“ далеко не единственный такой стадион, на котором болельщики так близко находятся. Я эмоциональное давление от болельщиков испытываю только на построении до матча, когда слышу гимны или песни. После свистка и первых минут на поле уже абстрагируюсь от всего, фокусируюсь на игре.

На первом матче Лиги чемпионов с «Лиллем» испытывал сильные эмоции. Шли мурашки, когда слышал гимн Лиги чемпионов, потому что ещё мальчишкой смотрел по телевизору матчи, которые Гусев комментировал. В тот момент мечтал сыграть в этом большом турнире именно за белорусский клуб. Тогда казалось невозможным, чтобы белорусский клуб вышел в такой турнир. Поэтому, когда оказался с БАТЭ на первом матче в Лиге чемпионов, услышал гимн – это был просто космос. Да каждый матч в Лиге чемпионов это нереальные ощущения", — цитирует Полякова пресс-служба клуба.