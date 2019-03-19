Коноплянка: мне не хватает Ракицкого в сборной, каждый поддержит мои слова

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал переход Ярослава Ракицкого в «Зенит».

Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не вызвал защитника «Зенита» на матчи отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с командами Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта).

«Как воспринимаю то, что в сборной уже нет Ракицкого? Говорил с ним после перехода. Мне его не хватает. Уверен, что каждый поддержит мои слова. Как тренеры, так и футболисты. Мы знаем его сильные качества как защитника. Я его долго знаю как человека. Это его выбор. Больше не буду продолжать.



Что буду делать, если придёт предложение из России? Этот вопрос вообще не подходит, правильно? Я же в сборной. Сейчас скажу, что не перейду – будет плевок в сторону Ярика. Скажу, что перейду – меня сейчас...» — цитирует Коноплянку Tribuna.