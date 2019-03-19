Азар: переход в «Реал»? Сейчас я думаю только о сборной Бельгии и «Челси»

Бельгийский нападающий лондонского «Челси» Эден Азар прокомментировал информацию, что он может перейти в мадридский «Реал».

«Сейчас я думаю только о сборной Бельгии и „Челси“. Я не думаю о том, что может произойти через два, три, четыре или пять месяцев. Я не знаю, что будет.



Впереди у „Челси“ два очень важных месяца. Мы можем выиграть Лигу Европы. Мы должны выиграть Лигу Европы или финишировать в первой четвёрке в Премьер-лиге, чтобы сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне. Наши фанаты ожидают этого», — приводит слова Азара VTM News.

28-летний Азар перешёл в «Челси» летом 2012 года из «Лилля». Сумма трансфера составила € 35 млн. В нынешнем сезоне бельгиец принял участие в 29 матчах английского национального чемпионата (26 — в основном составе), в которых стал автором 13 забитых мячей (четыре — с пенальти), а также отметился 11 результативными передачами.