Джонс: друзья каждый день шутят на тему выражения моего лица во время матчей

Защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Джонс поделился мыслями о мемах в интернете, в которых высмеивается его выражение лица во время единоборств в матчах.



«Это уже стало мемом, мои друзья постоянно шутят надо мной по этому поводу. Каждый день они выкладывают картинки с моим лицом в наш общий чат в «Вотсаппе» и прикалываются надо мной. Это мем, не более того. Меня это никак не беспокоит», — приводит слова Джонса Goal.com.



Джонс выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2011 года. В нынешнем сезоне 27-летний защитник принял участие в 12 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился 1 результативной передачей. «Манчестер Юнайтед» после 30 туров занимает пятое место в турнирной таблице первенства, имея в активе 58 очков.



Фотографии гримас Джонса можно посмотреть в «твиттере» ODDSbible.

