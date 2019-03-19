Касильяс: «Реал» сработал потрясающе, купив Милитао у «Порту»

Вратарь «Порту» Икер Касильяс, ранее выступавший за «Реал», прокомментировал переход своего партнёра по команде защитника Эдера Милитао в мадридский клуб.



«В данном случае «Реал» сработал потрясающе. Они заполучили очень хорошего футболиста с большим будущим. Уверен, Эдер добьётся успеха в Мадриде. «Порту» рисковал, доверяя такому молодому игроку, но он показал себя. Милитао хочет делать всё правильным образом, но я немного переживаю за его адаптацию, потому что футбол в Испании отличается от португальского. Я всё время говорю Эдеру, что, приехав в «Реал», он поймёт, что это значит», — цитирует Касильяса Goal.com.



«Реал» объявил о трансфере Милитао 14 марта. 21-летний бразилец подписал со «сливочными» контракт до лета 2025 года и присоединится к команде после окончания нынешнего сезона.

«Реал» объявил о приобретении защитника «Порту» Милитао