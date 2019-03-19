Гиггз — о словах Ибрагимовича: очевидно, Златан знает о «МЮ» больше, чем мы

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», а ныне главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз отреагировал на высказывание экс-форварда манкунианцев Златана Ибрагимовича о бывших игроках команды.



Ранее Ибрагимович поделился мнением о поколении игроков «красных дьяволов» 1990-х годов, которые подвергают критике команду.



«Когда проводишь более двух тысяч игр за „Манчестер Юнайтед“, ты имеешь право на мнение. Иногда оно может быть положительным, иногда — негативным, но не думаю, что это как-то влияет на результаты команды. Мы болельщики этого клуба, вместе с другими экс-игроками, которые работают на телевидении или на радио. Вот что такое футбол. Здесь могут быть разные мнения. Но, очевидно, Златан знает о клубе больше, чем мы», — приводит слова Гиггза Sky Sports.

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