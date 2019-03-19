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Ибрагимович: ветераны «МЮ» всё время жалуются, потому что в клубе их больше нет

Ибрагимович: ветераны «МЮ» всё время жалуются, потому что в клубе их больше нет
Футбол / Англия

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович поделился мнением о поколении игроков манкунианцев 90-х годов, которые подвергают критике команду. Чаше всего в качестве экспертов выступают Гари Невилл и Пол Скоулз.

«Их там больше нет. Они выступают по телевидению и всё время жалуются, потому что в клубе их больше нет. Но если вы хотите быть в клубе, идите и найдите себе там работу.

Нельзя постоянно жаловаться и критиковать с экранов ТВ. У вас было своё время в «Манчестер Юнайтед», мы об этом в курсе», — цитирует шведского форварда Mirror.

«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 58 очков. Ранее «красные дьяволы» пробились в четвертьфинал Лиги чемпионов.

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