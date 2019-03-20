Касильяс: продлю контракт с «Порту» и, вероятно, останусь здесь до конца карьеры

Вратарь «Порту» Икер Касильяс рассказал о скором продлении контракта с клубом, а также заявил, что может завершить карьеру в стане «драконов».



«С тех пор как я приехал в Португалию, президент «Порту» очень хорошо ко мне относился. На этой неделе я продлю контракт с клубом, и по его условиям я буду играть здесь до своего 40-летия. Сейчас мне 37 лет, так что, вероятно, я завершу карьеру в «Порту», — цитирует Касильяса Football Espana со ссылкой на Movistar+.



Ранее Касильяс признался, что был бы не против вернуться в Испанию, где он на протяжении большей части карьеры выступал за «Реал». В составе мадридского клуба Икер трижды выигрывал Лигу чемпионов и пять раз становился чемпионом Испании. Он также является чемпионом мира и двукратным чемпионом Европы.

Касильяс: я бы хотел вернуться в Ла Лигу, но страница с «Реалом» в прошлом