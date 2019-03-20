Влашич: переход в ЦСКА — это лучшее, что могло случиться со мной

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону», рассказал, почему у него не получилось закрепиться в составе английского клуба.

«В «Эвертоне» произошли изменения и мне не нашлось места. В Англии тяжело, если ты не воспользовался шансом, сложно получить второй.

В России я получаю шансы каждый день. Даже если я провёл неудачный матч, я знаю, что мне не перестанут доверять. Это лучшее, что могло случиться со мной. Доверие тренера, штаба, одноклубников — это самое главное для успешного выступления футболиста», — приводит слова Влашича Liverpool Echo со ссылкой на FOX Sports Radio.

В нынешнем сезоне Влашич провёл за ЦСКА в РПЛ 17 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.